Reddito di cittadinanza, Calderone: “In 112 mila abili al lavoro”. Conte durissimo: “I divanisti siete voi”

Sono 112mila le persone attivabili al lavoro all’interno dei 159mila che hanno ricevuto l’sms di sospensione del Reddito di cittadinanza. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone nel corso di un Question time sul Rdc. «Con riferimento ai 159mila nuclei di cui si parla - dice - 112mila sono attivabili sul patto per il lavoro e il 35% di questi mi risulta iscritto a una delle misure di politica attiva previste e quindi godrà del beneficio Sfl dal primo di settembre. Questo è l’obiettivo che il Governo non intende mancare e che è stato trascurato per anni da chi oggi, agitando gli animi, evoca disordini».

Conte: "State spaccando il paese, i divanisti siete voi"

«C'è rabbia, confusione sociale: state lasciando assistenti sociali, Comuni da soli e siete gli unici responsabili. State spaccando consapevolmente il Paese: avete illuso queste persone di rimpiazzare il reddito con corsi di formazione, li avete insultati chiamandoli divanisti ma dopo 8 mesi» non avete fatto nulla su questo: «abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo, chi non vuol fare nulla siete voi, i divanisti siete voi». Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in replica alla ministra Calderone al question time sul reddito. «Ho ascoltato la sua risposta - ha detto Conte intervenendo in Aula rivolto al ministro Calderone - ed è in linea con lo spirito di Palazzo Chigi: freddo burocratrese. Giorgia Meloni prometteva mille euro al mese e ora con un sms dice che da domani il reddito è cancellato a 169mila famiglie». «Faccio un appello al governo - ha concluso - ripensateci e convocate un Cdm fermatevi, bloccate questo scempio mandate un sms a tutte queste persone chiedendo scusa».