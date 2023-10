Patto anti-inflazione: tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati. Ecco i punti vendita aderenti in tutte le province

E’ online il portale del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato al Trimestre anti-inflazione. Nelle sezioni è possibile consultare i punti vendita aderenti suddivisi per provincia (elenco in continuo aggiornamento) e le FAQ per consumatori e imprese. Secondo quanto si apprende, sono oltre 22 mila le adesioni e in forte crescita. Le risposte alle domande frequenti spiegano, tra l’altro, che l'iniziativa può valere anche online nel caso in cui il singolo esercente lo decida e che si possono segnalare abusi e comportamenti scorretti al garante dei prezzi. Inoltre vi si legge che non esiste un elenco dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell’iniziativa. «Ciascun operatore aderente - spiega il Mimit - potrà concorrere alla lotta all’inflazione scegliendo liberamente gli articoli che saranno oggetto di promozioni anti-inflazione, purché siano beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel «carrello della spesa», nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona».

Trimestre anti-inflazione - Elenco aderenti

Il trimestre anti-inflazione è un patto tra governo, produttori e distributori per offrire agli italiani tanti prodotti a prezzi bloccati o scontati.