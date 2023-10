"Dedicata a te", la social card anti rincari da 382 euro: ecco come funziona e chi ne ha diritto

"Dedicata a te", dal 18 luglio parte la social card anti ricari da 382 euro: ecco come funziona e a chi spetta.

Famiglie di almeno tre componenti e Isee fino a un massimo di 15.000 euro. Sono quelle che riceveranno la Carta "Dedicata a te", ovvero una card contenente 382,50 euro per l’acquisto di beni e alimenti. «L'iniziativa riguarda quel milione e 300 mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutarle», annuncia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La misura però «non è sommabile ad altri interventi di sostegno al reddito», specifica il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.

Chi sono i beneficiari del contributo?

I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

● iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

● titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.

Il contributo è destinato esclusivamente all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Cosa si intende per "nucleo familiare"

Il nucleo familiare rilevato ai fini dell'assegnazione del beneficio è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (12 maggio 2023).

Tutti i componenti del nucleo della DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Quali sono i criteri di definizione delle graduatorie dei beneficiari del contributo?

Hanno priorità in graduatoria i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, in ordine di precedenza per i nuclei con componenti più piccoli.

In particolare, la lista dei beneficiari idonei selezionati è ordinata secondo i seguenti criteri:

1. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2009, con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani;

c. Numero componenti della DSU (almeno tre persone).

2. Nuclei che registrano la presenza di almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2005, con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani;

c. Numero componenti della DSU (almeno tre persone).

3. I restanti posti in graduatoria sono definiti in base alla numerosità dei componenti DSU (almeno 3 persone), con i seguenti criteri di priorità:

a. Indicatore dell'ISEE ordinario crescente;

b. Data di nascita dei tre componenti più giovani.

Un cittadino che non ha richiesto l'ISEE è escluso dalla possibilità di accedere al contributo?

Sì, la titolarità di una certificazione ISEE ordinario alla data del 12 maggio 2023 è requisito essenziale di selezione per l'accesso al contributo

A quanto ammonta il contributo abbinato a ciascuna carta?

L'ammontare del beneficio economico è pari a euro 382,50 come ai sensi del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2023, recante "Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197".

Come utilizzare la carta?

Le carte saranno operative a partire dal mese di luglio 2023: per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre 2023.

Nota bene: la mancata attivazione entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.

Dove può essere ritirata la carta?

● La carta può essere ritirata presso tutti gli Uffici Postali e non solo in quelli di prossimità;

● L'elenco degli Uffici Postali è disponibile sul sito di Poste Italiane (www.poste.it) o nell'app di Poste Italiane alla voce "cerca ufficio postale e prenota";

● Per effettuare il ritiro della carta, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

Chi può recarsi all'Ufficio Postale per ritirare la carta?

La carta può essere ritirata dal solo beneficiario, salvo possibilità di delega effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti, utilizzando gli appositi modelli distribuiti da Poste Italiane.

Come può il beneficiario prendere visione del saldo residuo sulla carta?

Il saldo residuo può essere visualizzato presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

C'è un elenco degli esercizi commerciali presso cui la carta può essere utilizzata?

La carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Con apposite convenzioni, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste MASAF ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata e non solo, per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.

È possibile consultare liberamente la lista delle Associazioni aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali che si sono impegnati all'applicazione della scontistica del 15% alla seguente pagina:

> Convenzione MASAF / Associazioni del Commercio

Il contributo può essere speso per l'acquisto di farmaci?

No. La carta può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Aggiornamento INPS sulla "Carta dedicata a te"

In seguito ai messaggi inviati tra maggio e luglio 2023 riguardo l'assegnazione della "Carta dedicata a te" del Ministero dell’Agricoltura, desideriamo informarvi che sono rimaste disponibili 5.520 carte. Questo a causa di graduatorie non completamente esaurite. I Comuni coinvolti possono ora procedere all'assegnazione delle carte rimanenti seguendo le indicazioni già fornite. Invitiamo gli interessati a contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli.

Pertanto, è stato concordato tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), l’ANCI e l’INPS di procedere all’assegnazione delle restanti carte seguendo l’ordine delle graduatorie dei beneficiari, organizzate secondo i criteri già definiti nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra il citato Ministero, Poste Italiane S.p.A. e INPS.

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni (clicca qui). Tra i Comuni interessati non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte, secondo quanto indicato nel messaggio n. 2723/2023, a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali.

Per i 638 Comuni interessati dalla ridistribuzione delle carte, si è provveduto a riaprire l’applicazione web dedicata con il precaricamento dei possibili soggetti beneficiari, ottenuto con lo scorrimento della graduatoria dei soggetti selezionabili dai Comuni, già elaborata e comunicata con il citato messaggio n. 2188/2023, organizzata secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del decreto interministeriale del 18 aprile 2023 e ulteriormente specificati nell’allegato tecnico alla convenzione stipulata tra MASAF, INPS e Poste Italiane S.p.A. I Comuni potranno confermare i nuovi beneficiari e assegnare le carte ancora disponibili rispettando l’ordine della graduatoria. Nell’ipotesi di un’eventuale assenza dei requisiti (ad esempio, residenza, incompatibilità con prestazioni erogate a livello locale) rilevata dai Comuni interessati in base alle informazioni in loro possesso, sarà possibile deselezionare i codici fiscali a cui la carta non deve essere assegnata ed eventualmente riassegnarla ad altri soggetti desunti dall’elenco dei soggetti selezionabili.

La lista così composta dovrà poi essere consolidata da parte dei Comuni entro il prossimo 31 agosto 2023. In assenza della convalida da parte del Comune, l’INPS effettuerà un consolidamento automatico generale nello stesso giorno del 31 agosto 2023.

Alla scadenza del predetto termine, gli elenchi saranno definitivamente consolidati e i Comuni non potranno più effettuare alcun tipo di intervento.

L’INPS, previa assegnazione del codice identificativo della carta da parte di Poste Italiane S.p.A., renderà nuovamente disponibili ai Comuni interessati le liste dei beneficiari entro il 7 settembre 2023. I Comuni provvederanno, quindi, a darne comunicazione tempestiva ai nuovi beneficiari, per il conseguente ritiro delle carte presso gli uffici postali.

Dato il limitato numero dei Comuni interessati, ANCI provvederà a inviare la comunicazione della riapertura della procedura e delle scadenze indicate direttamente ai Comuni interessati dalla data di pubblicazione delle liste aggiuntive.

Inoltre, con riferimento al numero di richieste di informazioni pervenute da parte degli utenti non assegnatari delle carte e di richieste di chiarimenti da parte dei Comuni, si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle FAQ che verranno pubblicate nella specifica applicazione web del sito internet dell’Istituto.

Si ritiene, infine, utile riportare alcuni chiarimenti (Allegato n. 2) condivisi con il MASAF, l’ANCI e Poste Italiane S.p.A. in merito alle fasi attraverso le quali si è proceduto all’individuazione dei beneficiari e ai i ruoli svolti dai partecipanti all’iniziativa.

Il presente messaggio è adottato d’intesa con il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Carta dedicata a te: chiarimenti

Per la “Carta dedicata a te” è stato previsto uno stanziamento di 500 milioni di euro per il 2023 destinato ai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Con il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’Economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati individuati:

• il numero complessivo di carte assegnabili (1.300.000);

• il numero di carte ripartite per ciascun Comune (indicato nell’allegato al decreto richiamato) in proporzione alla popolazione residente per ciascun Comune e in base alla distanza tra valore del reddito medio pro capite di ciascun Comune e nazionale, ponderato per la rispettiva popolazione;

• l’importo complessivo del contributo (pari a 382,50 euro per nucleo familiare).

Ogni Comune, quindi, ha avuto assegnate un numero di carte da attribuire ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale;

- titolarità di una certificazione ISEE ordinario di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del DPCM n. 159/2013 in corso di validità alla data di pubblicazione del decreto, pertanto possesso dell’attestazione alla data del 12 maggio;

- non essere percettori di una prestazione incompatibile (Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà; Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni - CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato).

Per il riconoscimento del beneficio non è stata prevista la presentazione di una domanda.

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, all’interno di ogni Comune, nei limiti del numero delle carte assegnate, sono stati inoltre individuati i criteri (non requisiti) di organizzazione della graduatoria dei potenziali assegnatari delle carte, indicati in ordine di priorità decrescente:

a. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;

b. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;

c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso.

Sulla base dei requisiti è stato richiesto all’Istituto di elaborare le informazioni presenti nelle proprie banche dati e rendere disponibili a ogni Comune le liste dei potenziali beneficiari, ordinate secondo i criteri di priorità indicati.

I Comuni hanno avuto la possibilità di verificare in base alla disponibilità diretta di ulteriori informazioni, i nominativi indicati al fine di gestire e/o segnalare eventuali incompatibilità, nuclei difformi o residenze non riscontrate e integrare le liste che in base ai criteri sopra indicati non avessero coperto il numero complessivo di carte assegnato, con la possibilità di selezionare ulteriori nuclei beneficiari (in alcuni casi anche con un numero di componenti inferiori a tre) in relazione all’effettivo stato di bisogno eventualmente rilevato dai servizi sociali.

L’inserimento nelle liste degli assegnatari della carta è comunicato dai Comuni con le indicazioni per il suo ritiro presso gli uffici postali.

Sulla base di quanto esposto, è dunque possibile non risultare assegnatari della carta, perché alla data di pubblicazione del decreto non si era in possesso dell’attestazione ISEE o si era percettori di prestazioni incompatibili ovvero, pur avendo i requisiti, non si è rientrati in una posizione utile nella graduatoria, che, come specificato, è stata definita su base comunale; per tale ultimo motivo non è possibile mettere a confronto i diversi contesti territoriali per alcuni dei quali l’applicazione dei criteri ha consentito l’attribuzione della carta a beneficiari con ISEE più alti, rispetto a territori dove, potenziali beneficiari con ISEE più basso, non sono risultati assegnatari.

Per ulteriore chiarimento dei ruoli svolti in questa iniziativa si specifica che:

INPS ha elaborato le liste e le ha rese disponibili ai Comuni sulla base dei criteri individuati dalla normativa e dal decreto attuativo della misura e sulla base delle modalità ulteriori condivise con i rappresentanti del Ministero; le sedi dell’INPS non dispongono di ulteriori informazioni né dell’accesso alle liste e non possono, pertanto, fornire informazioni ulteriori a quelle già rappresentate né effettuare verifiche; l’indirizzo PEC reso disponibile ai Comuni per ricevere dagli stessi comunicazione di eventuali carte da annullare o revocare è un indirizzo della Direzione generale non deputato alla gestione diretta dei quesiti dell’utenza. Si ricorda che, come indicato nei messaggi richiamati in calce, la gestione della relazione con l’utenza - su questa misura - è demandata ai Comuni e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, i Comuni possono fornire informazioni circa l’inserimento o meno della popolazione di loro riferimento nelle liste dei beneficiari e sulle eventuali esclusioni e relative motivazioni da loro stessi effettuate, nonché verificare se il nominativo è eventualmente presente nelle liste di coloro che non sono stati selezionati (perché in possesso dei requisiti, ma non inseriti utilmente in graduatoria). L’assenza anche da queste ulteriori liste deve far presumere la mancanza del requisito di accesso e dunque il mancato inserimento del nominativo nelle liste elaborate da INPS e rese disponibili ai Comuni. Poste Italiane S.p.A. provvede alla distribuzione delle carte ai destinatari individuati dai Comuni. Per ritirare la carta solidale i destinatari devono recarsi all’ufficio postale mostrando all’operatore di sportello la comunicazione di assegnazione ricevuta dal Comune.

Si ricorda che la carta dovrà essere utilizzata almeno una volta entro il prossimo 15 settembre 2023.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i messaggi n. 1958 del 26 maggio 2023, n. 2188 del 13 giugno 2023, n. 2373 del 26 giugno 2023 e n. 2723 del 19 luglio 2023, disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.