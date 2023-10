Bonus trasporti, nuovo click day: ecco come funziona e a chi spetta GUIDA

Bonus trasporti, nuovo click day l'1 ottobre: ecco come funziona e a chi spetta GUIDA.

Mancano pochi giorni all'attesissimo appuntamento per il bonus trasporti. Il prossimo 1° ottobre, alle ore 8, avrà luogo il nuovo click day, un'opportunità per quanti desiderano ottenere un voucher a sostegno dell'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali ed interregionali. Tuttavia, le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti per rispondere a tutte le domande.

I BENEFICIARI Sono i cittadini con un reddito ISEE non superiore ai 20.000 euro, secondo i parametri stabiliti dal governo Meloni, a poter beneficiare del bonus. Nonostante l'incremento di fondi, non tutti avranno la possibilità di ottenere il contributo per l'intero anno.

LA NOVITÀ Il 25 settembre, il Consiglio dei ministri ha stanziato ulteriori 12 milioni di euro per il fondo del bonus trasporti, ampliando così la platea dei possibili beneficiari.

COS’È E COME FUNZIONA

Il bonus trasporti, introdotto con il Dl Aiuti nel 2022, ha ricevuto un ulteriore finanziamento all'inizio di quest'anno. Con esso, i beneficiari possono ottenere uno sconto di 60 euro sul prezzo degli abbonamenti. Per accedere, bisogna fare domanda online tramite SPID o CIE, e il bonus verrà assegnato sulla base del criterio "chi primo arriva, primo viene servito".

È importante sottolineare che ogni voucher è personale e può essere utilizzato una sola volta per un abbonamento, sia esso mensile o annuale. Durante la fase di registrazione, il richiedente dovrà fornire specifiche informazioni attraverso una procedura guidata. Una volta accettata la domanda, verrà generato un QR code, utile al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

Il sito del ministero elenca le aziende di trasporto per le quali il bonus è valido. Tra queste spiccano ATAC Roma, ATM Milano e Trenitalia Spa, quest'ultima con ben 374.260 voucher rilasciati.

IN BREVE: VIOLAZIONI FISCALI

I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, abbiano omesso o errato nella certificazione dei corrispettivi (scontrini, fatture, ricevute) hanno ora la possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. Tale correzione dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2023. Le violazioni potranno essere verificate fino al 31 ottobre 2023 e, qualora non contestate, potranno essere regolate tramite il suddetto strumento.