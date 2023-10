Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a Ottobre 2023: ecco chi ne ha diritto e le date della ricarica.

Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza per Ottobre 2023 verranno accreditati a partire dal 27 Ottobre, analogamente a quanto avvenuto nel 2022.

Beneficiari Eligibili in Ottobre

In Ottobre, riceveranno l'accredito Rdc e Pdc:

I beneficiari di pensione di cittadinanza ;

; Coloro che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza da metà Agosto 2023;

da metà Agosto 2023; Chi ha rinnovato la domanda entro il 30 Settembre 2023 , prevedendo un primo pagamento tra il 15 e il 16 Ottobre;

, prevedendo un primo pagamento tra il 15 e il 16 Ottobre; Beneficiari di RDC e PDC che rispettano i requisiti economici post-aggiornamento del modello Isee 2023.

Chi ha esaurito i 18 mesi di RDC a Settembre 2023 dovrà fare una nuova domanda.

Sospensione Reddito di Cittadinanza dal 2023

Dal mese di Agosto 2023, il Reddito di Cittadinanza è stato sospeso per 169.000 famiglie in Italia. L'INPS ha notificato la sospensione con un messaggio SMS. La sospensione riguarda famiglie senza disabili, minori o over 60, come stabilito dalla nuova norma.

Bonus di 350 Euro: Come Richiederlo

I lavoratori in cerca di occupazione possono fare domanda per un bonus di 350 euro, con l'apertura del servizio online dell'INPS dal 1° Settembre 2023.

Ulteriori Dettagli e Risoluzione Problematiche

Per informazioni dettagliate sulle date di pagamento, si consiglia di visionare il video relativo sul nostro canale. In caso di ritardi o problemi con un pagamento Inps, è possibile inviare un sollecito attraverso il servizio "Inps risponde online".