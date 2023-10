Rivalutazione pensioni 2024, ecco le novità: arriva Quota 104

Le recenti modifiche al sistema pensionistico italiano vedono una stretta significativa sul pensionamento anticipato. Non saranno più disponibili l'Ape sociale e Quota 103 come formulati lo scorso anno. Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che queste forme saranno sostituite con regole più restrittive, rendendo l'accesso alla pensione prima dei 67 anni più complesso.

Introduzione di nuove soglie pensionistiche

Dal 2024, chi matura una pensione inferiore a 1,5 volte la pensione sociale, pari a 745,91 euro nel 2023, e fa parte del sistema contributivo, potrà accedere alla pensione a 67 anni. Questo a differenza del passato quando la soglia era di 71 anni.

Rivalutazione delle pensioni e adeguamento all'inflazione

La rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione vedrà un impegno finanziario di circa 14 miliardi di euro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato una rivalutazione al 100% delle pensioni fino a quattro volte il minimo. La percentuale diminuisce con l'aumento dell'importo della pensione, con una super rivalutazione garantita per le pensioni minime degli over 75enni.

Fondo per la flessibilità in uscita

La legge di Bilancio introdurrà un Fondo per la flessibilità in uscita, destinato a sostituire l'Ape sociale e Opzione donna. Questo fondo sarà accessibile a chi ha 63 anni di età e 36 anni di contributi, includendo i caregiver, i disoccupati, i lavoratori gravosi, i disabili e le donne con 35 anni di contributi. Questo rappresenta un cambiamento significativo, specialmente per le donne, il cui requisito anagrafico per Opzione donna era precedentemente fissato a 60 anni.

Conclusioni e reazioni

Nonostante l'iniziale approvazione delle modifiche al sistema pensionistico, non sono mancate le critiche. Il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha espresso preoccupazioni sulle decisioni economiche del governo Meloni, mettendo in discussione la sostenibilità a lungo termine delle scelte fatte. Ciò che è chiaro è che le prossime settimane saranno cruciali per comprendere completamente l'impatto di queste nuove misure sul futuro pensionistico degli italiani.