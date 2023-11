Emissione obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti. Cdp: collocamento da 1,5 miliardi GUIDA

Arrivano le nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti per il mercato retail. Il collocamento da 1,5 miliardi partirà martedì 7 novembre fino al 27 novembre, salvo il caso di chiusura anticipata, e saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. Le obbligazioni, non subordinate e non garantite dallo Stato, avranno una durata di sei anni e saranno destinata alle sole persone fisiche residenti in Italia, spiega Cdp, specificando che l’investimento minimo è di 1.000 euro.

Per i sottoscrittori è prevista una remunerazione mista: a tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile per i successivi tre, pari all’Euribor a tre mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo.

Alle obbligazioni, in scadenza al 2029 e negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, sarà applicata un’aliquota agevolata del 12,50%. I titoli potranno essere sottoscritti presso una rete di 24 banche.

Intesa Sanpaolo e Unicredit agiranno nel ruolo di responsabili del collocamento e coordinatori dell’offerta. Si tratta del terzo prestito obbligazionario retail nella storia di Cdp e i «proventi consentiranno di destinare ulteriori risorse per sostenere imprese, territorio e infrastrutture con l'obiettivo, in coerenza con il Piano strategico 2022 -2024, di contribuire concretamente alla crescita del Paese», sottolinea Cdp.

La nuova emissione, riservata alla clientela retail, arriva dopo altre emissioni destinate a investitori istituzionali, fra cui il primo Green Bond di Cdp e il debutto sul mercato dei capitali americano, con la prima emissione obbligazionaria in dollari, fa presente Cdp.

Alla Cassa sono stati assegnati i seguenti rating a medio-lungo termine, in linea con quelli della Repubblica italiana: Baa3 da Moody's, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. Per S&P il rating delle obbligazioni è pari a BBB.