Gas e luce verso il passaggio obbligatorio al mercato libero?

Tutto dipenderà dal prossimo decreto Energia che "stiamo definendo negli ultimi dettagli", come ha chiarito il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, confidando nel varo in Consiglio dei ministri entro fine mese. Il ritardo accumulato dal decreto nelle ultime settimane sarebbe dovuto al tentativo di ottenere da Bruxelles una proroga delle scadenze per il passaggio obbligatorio dal mercato tutelato dell’energia al mercato libero. Ma le trattative sono complicate, visto che quel passaggio rientra tra gli impegni presi con l’Ue per il Pnrr. In mancanza di novità rilevanti, quindi, restano confermate le attuali date: 10 gennaio 2024 per il gas e 1 aprile per l’energia elettrica. Questo significa che i consumatori domestici ancora inseriti nel regime a maggior tutela - dove i prezzi li stabilisce l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) - dovranno trovare un fornitore sul mercato libero, dove i prezzi sono determinati dalle aziende in concorrenza tra loro. L’operazione riguarda circa 9 milioni di consumatori domestici per l’elettricità, e 6 milioni per il gas.

Non tutti, in realtà, perché circa 4,5 milioni di utenti "vulnerabili" avranno ancora diritto a restare nel regime tutelato. Nella fascia rientrano gli over 75, i disabili, le persone economicamente svantaggiate o che vivono in abitazioni d’emergenza a causa di calamità naturali, i pazienti affetti da gravi malattie che richiedono l’uso di apparecchi medici ad alto consumo di energia, i clienti che hanno l’utenza su un’isola minore non interconnessa. Per tutti gli altri, occorrerà cercare il nuovo fornitore, confrontando le offerte consultabili sul portale ufficiale dell’Arera e scegliendo il contratto più vantaggioso per i propri consumi. Fermo restando che chi non dovesse fare in tempo non correrà il rischio di restare senza energia. Per i ritardatari, infatti, non ci saranno multe né sanzioni e il passaggio sarà graduale: si potrà restare ancora con l'attuale fornitore, o un altro scelto da Arera, ma con prezzi non più del tutto tutelati. Il rischio, insomma, è di ritrovarsi a pagare bollette più alte di prima.

Il che non è un problema di poco conto, in un periodo in cui la volatilità dei prezzi dovuta alle oscillazioni sul mercato e ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente è particolarmente accentuata e imprevedibile. Al punto che anche le bollette del mercato tutelato stanno subendo rincari significativi in questi mesi. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono da tempo al governo di prorogare il passaggio al mercato libero. L’obiettivo sarebbe di guadagnare almeno sei mesi per superare la stagione invernale. Ma a quanto pare le trattative con Bruxelles sono in salita. Il verdetto finale sarà nel decreto Energia