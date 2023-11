Manovra 2024, Giorgetti: "Forte effetto del Superbonus su andamento debito/Pil"

«L'andamento del rapporto debito/Pil dei prossimi anni è fortemente influenzato, come ho già chiarito più volte, dall’aumento del fabbisogno di cassa riconducibile agli incentivi edilizi, in particolare il superbonus, che ricordo nel mese di ottobre ha mostrato ancora una crescita degli interventi (+4,2 miliardi rispetto al mese di settembre)». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in audizione sulla manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.