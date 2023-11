Amazon e Snapchat sperimentano gli acquisti social

Presto gli iscritti a Snapchat negli Stati Uniti potranno acquistare prodotti presenti su Amazon senza uscire dall’app social. La piattaforma, resa famosa per la condivisione di foto brevi video poi ripresi da big come Instagram e Facebook, ha stretto una collaborazione con il gigante dell’e-commerce, che tenta di trarre vantaggio dal crescente utilizzo dei social per lo shopping. Come riporta Reuters, le azioni di Snapchat sono salite di oltre il 9% alla notizia confermata da Amazon. Il trend del «social e-commerce» è di interesse per tutte le principali app usate soprattutto dai giovani. TikTok sta sperimentando funzionalità di acquisto online e la stessa X, un tempo Twitter, ha in programma di diventare un ecosistema più ampio, con opzioni di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche finanziari. A fronte di questa intesa, i clienti negli Usa avranno l’opportunità di effettuare acquisti direttamente dagli annunci di Amazon su Snapchat e seguire il check-out, le procedure di acquisto e pagamento, senza lasciare l’app social. Inoltre, i potenziali acquirenti saranno anche in grado di monitorare i prezzi in tempo reale, le stime sui tempi di consegna e i dettagli degli oggetti, selezionati proprio per Snapchat. Come afferma Reuters, la partnership potrebbe aiutare la società che sviluppa il social, Snap, a posizionarsi come una delle principali destinazioni per lo shopping digitale, un obiettivo di lunga data della piattaforma lanciata nel 2011.