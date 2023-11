Moody's conferma rating Italia a Baa3. Outlook da negativo a stabile. Giorgetti: "Segno che stiamo facendo bene"

Moody's ha confermato il rating Baa3 dell’Italia ma ha alzato a stabile da negativo l’outlook. La decisione, spiega l’agenzia di classificazione, «riflette una stabilizzazione delle prospettive per la forza economica del Paese, la salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico. Le prospettive economiche cicliche di medio termine continuano a essere sostenute dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia e i rischi per le forniture energetiche sono diminuiti, in parte grazie alla forte azione politica del governo. Anche i miglioramenti nel settore bancario, che secondo Moody's dovrebbero essere sostenuti, favoriscono la crescita economica ciclica. A sua volta, una crescita positiva sostenuta del Pil nei prossimi anni riduce il rischio di un deterioramento sostanziale e rapido della solidità fiscale».

Giorgetti soddisfatto: "Dimostra che stiamo facendo bene"

«Accolgo con molta soddisfazione la pronuncia di questa sera. E’ una conferma che, seppure tra tante difficoltà, stiamo operando bene per il futuro dell’Italia. Quindi, alla luce del giudizio espresso da Moodys e delle altre agenzie di rating, ci auguriamo che le prudenti, responsabili e serie politiche di bilancio del governo, pur nelle legittime critiche di un sistema democratico, siano confermate anche dal Parlamento». Così il ministro Giancarlo Giorgetti commenta la pronuncia di Moodys. (