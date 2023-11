Bluesky, l'alternativa a X raggiunge 2 milioni di utenti

Bluesky, un’app di social media decentralizzata alternativa a X (ex Twitter), ha annunciato di aver superato i 2 milioni di utenti. Due mesi fa, la piattaforma era ferma ad 1 milione. Gran parte dell’ascesa, in termini di iscritti e di utilizzo, si deve anche ad un nuovo round di accessi, resi possibili dall’invio da parte dell’azienda dei codici di invito necessari al primo ingresso, che potevano essere richiesti sin dal lancio pubblico in primavera. Secondo una comunicazione del social, finanziato dall’ex fondatore di Twitter, Jack Dorsey, il prossimo passo sarà il lancio di un’interfaccia web, un sito da cui controllare la bacheca e inviare nuovi post, proprio come accade per i concorrenti. Ad oggi infatti, Bluesky è disponibile solo per iOs e Android. A differenza di X, l’app usa un sistema decentralizzato per la gestione dei contenuti condivisi. Alla base vi è il cosiddetto At Protocol, un protocollo inizialmente sviluppato da Twitter, open-source, ossia non in mano ad aziende private ma aperto e migliorabile dagli stessi utenti. La rete è di tipo federato, raccolta intorno a server anche di terze parti, che si possono aggiungere per tenere in piedi la struttura. Al momento, è Mastodon la piattaforma decentralizzata simile a X-Twitter più importante, supporta più fornitori e ha attratto molti giornalisti e professionisti. Sulla stessa falsariga si muove Bluesky, che ha recentemente aggiunto nuove funzionalità, come le notifiche push mobili, la verifica delle e-mail e miglioramenti all’accessibilità.