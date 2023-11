Mps entra agli scambi in Borsa e cede oltre il 5%. Salvini, 'su Mps un successo dopo la malagestione Pd. Gli analisti: torna d'attualità il tema delle future nozze

Mps, dopo un iniziale tentennamento, riesce a fare prezzo in Borsa e cede il 5,14% a 2,919 euro: in linea con i 2,92 euro a cui sono state collocate le azioni da parte del Tesoro. «Sono orgoglioso di essermi opposto, nonostante anni di gestione fallimentare del Pd, alla svendita di Mps. Oggi raccogliamo i frutti di scelte strategiche che faranno guadagnare le famiglie italiane dopo i soldi investiti grazie all’ultimo aumento di capitale. Festeggiamo un successo dove tutti gli altri avevano fallito». Così afferma in una nota il vicepremier e ministro Matteo Salvini. «Ora avanti tutta - aggiunge Salvini - con Mps protagonista per consolidare il sistema bancario italiano a favore delle piccole e medie imprese».

Dopo il collocamento da parte del Tesoro della quota del 25% di Mps, torna d’attualità, secondo gli analisti finanziari, il tema delle future nozze della banca. A Piazza Affari il titolo di Mps cede 6,9% a 2,86 euro. L’esito del collocamento è «chiaramente molto positivo e ci aspettiamo che questo sia di supporto», evidenziano gli analisti di Mediobanca. Le condizioni per le fusioni e acquisizioni stanno «migliorando, sia sul fronte legale sia per il collocamento di ieri, che, a nostro avviso, favorisce le fusioni e acquisizioni con operatori di dimensioni simili. La stampa italiana ha riportato che il governo vede Banco Bpm come l'opzione preferita per l’operazione. Ma Banco Bpm ha sempre respinto ogni notizia sul suo potenziale interesse per Mps. Prevediamo che il 12 dicembre Banco Bpm annuncerà una solida strategia standalone». Per gli analisti di Equita il collocamento della quota di Mps ha ricevuto una «forte domanda da parte degli investitori. Il piazzamento non è del tutto inatteso considerando la recente forte performance del titolo, supportata oltre che dal miglioramento operativo della banca, anche dalla riduzione del petitum di rischi straordinari, dal recente doppio upgrade di Fitch sull'emittente e dal miglioramento dell’outlook da parte di Moody's sul rating sovrano. Il piazzamento non ha visto l'ingresso di un operatore industriale nel capitale della banca. Nell’attuale contesto di mercato continuiamo a non vedere necessariamente l’M&A come uno scenario di breve termine». Il governo «potrebbe ora chiedere un rinvio al 2025 per la quota residua del 39%», spiega Intermonte. Le speculazioni della "stampa sulle opportunità di M&A sono di nuovo alle stelle con Banco Bpm, Bper e Unicredit che finora smentiscono».