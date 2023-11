Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a Novembre 2023: ecco i requisiti necessari e le date della ricarica

Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a Ottobre 2023: ecco i requisiti e le date della ricarica.

Il versamento del reddito di cittadinanza verrà effettuato direttamente sulle carte Poste Italiane a metà mese per coloro che hanno iniziato a ricevere il sussidio di recente. Per i destinatari che già beneficiavano del sussidio, l'accredito è previsto per il 27 novembre circa. È necessario evidenziare che chi ha percepito il sussidio per 7 mesi non otterrà l'importo a novembre.

In particolare, luglio 2023 rappresenta l'ultimo mese in cui la maggioranza dei beneficiari (coloro che ricevevano il sussidio a partire da gennaio 2023) ha ottenuto il reddito di cittadinanza, mentre altri hanno percepito l'ultima mensilità in agosto o settembre.

La legge finanziaria di quest'anno ha stabilito che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il sussidio può essere erogato per un massimo di 7 mensilità. Pertanto, chi ha iniziato a percepire il reddito di cittadinanza a gennaio o marzo non lo riceverà ulteriormente.

D'altro canto, i nuclei familiari che includono persone con disabilità, minorenni o individui di età pari o superiore a 60 anni continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. Inoltre, sono in vista significative novità, con le quali il governo intende apportare profonde modifiche alla misura attuale.

Sospensione Reddito di Cittadinanza dal 2023

Dal mese di Agosto 2023, il Reddito di Cittadinanza è stato sospeso per 169.000 famiglie in Italia. L'INPS ha notificato la sospensione con un messaggio SMS. La sospensione riguarda famiglie senza disabili, minori o over 60, come stabilito dalla nuova norma.

Bonus di 350 Euro: Come Richiederlo

I lavoratori in cerca di occupazione possono fare domanda per un bonus di 350 euro, con l'apertura del servizio online dell'INPS dal 1° Settembre 2023.

Ulteriori Dettagli e Risoluzione Problematiche

Per informazioni dettagliate sulle date di pagamento, si consiglia di visionare il video relativo sul nostro canale. In caso di ritardi o problemi con un pagamento Inps, è possibile inviare un sollecito attraverso il servizio "Inps risponde online".