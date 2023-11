Emissione obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti. Cdp: richieste per oltre 3,5 miliardi da circa 100mila sottoscrittori ECCO L'OFFERTA

L'offerta obbligazionaria retail di Cassa Depositi e Prestiti ha riscosso un notevole successo, superando le aspettative con richieste per oltre 3,5 miliardi di euro da circa 100.000 sottoscrittori. In risposta all'eccezionale domanda, l'ammontare iniziale di 1,5 miliardi di euro è stato incrementato fino a raggiungere il limite massimo di 2 miliardi. Conseguentemente, il periodo di collocamento, inizialmente fissato dal 7 al 27 novembre 2023, è stato anticipato e concluso il 15 novembre.

Ogni richiedente riceverà un numero di obbligazioni corrispondente almeno all'investimento minimo di 1.000 euro. Per qualsiasi importo eccedente, la distribuzione delle obbligazioni avverrà in base alle condizioni definitive dell'offerta.

Queste obbligazioni, destinate alle persone fisiche residenti in Italia, hanno l'obiettivo di mobilizzare risorse per sostenere la crescita del Paese. Le obbligazioni offrono una remunerazione mista: un tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni, seguito da un tasso variabile, pari all’Euribor a 3 mesi più lo 0,90% annuo, per i successivi tre anni. Inoltre, è prevista un’aliquota fiscale agevolata del 12,50%.

La data di emissione è fissata per il 4 dicembre 2023 e la scadenza per il 4 dicembre 2029. Le obbligazioni saranno negoziate sul MOT di Borsa Italiana, con l'inizio degli scambi previsto dalla data che sarà annunciata sul sito di CDP.

Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno ricoperto il ruolo di responsabili del collocamento e coordinatori dell'offerta.

Per quanto riguarda i rating, CDP ha ricevuto valutazioni a medio-lungo termine di Baa3 da Moody’s, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope, con un rating delle obbligazioni di BBB da parte di S&P.

Tutti i dettagli dell'offerta, inclusi i termini e le condizioni, sono disponibili nel prospetto informativo sul sito di CDP (www.cdp.it/obbligazioni2023), oltre che presso i responsabili del collocamento e i collocatori