Rivalutazione pensioni 2024, ecco cosa cambia: da gennaio in arrivo aumenti fino a 130 euro.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, in accordo con la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, ha firmato un decreto che stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2024, un adeguamento all’inflazione delle pensioni pari a +5,4%. Questa misura è stata annunciata dal Mef.

«L'aumento, che verrà applicato seguendo le normative vigenti, si basa sulla variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023», ha detto il ministero.

Aggiornamento sul Conguaglio delle Pensioni

Il conguaglio per la perequazione delle pensioni relativo all'inflazione del 2022 è stato anticipato al 1° dicembre 2023. Questo conguaglio, pari allo 0,8%, serve a compensare l'inflazione effettiva del 2022, che è stata del 8,1%. La data di versamento è stata confermata nel decreto legge di accompagnamento della Manovra del governo Meloni.

Introduzione alla Rivalutazione delle Pensioni

La Manovra di bilancio 2024 ha introdotto modifiche per preservare il potere d'acquisto delle pensioni e proteggerle dall'inflazione. Tra queste, l'anticipo della rivalutazione delle pensioni a dicembre 2023.

Dettagli della Rivalutazione 2023

La rivalutazione Istat definitiva per il 2023 è stata fissata all’8,1%, rispetto alla precedente stima del 7,3%. Di conseguenza, si registra un conguaglio dello 0,8%.

Esempio di Rivalutazione 2023:

Pensione di 1.000 euro

Rivalutazione provvisoria: 7,3% = +73 euro

Rivalutazione definitiva: 8,1% = +81 euro

Conguaglio: +8 euro

Totale: 1.081 euro

Adeguamento delle Pensioni per il 2024

L'adeguamento all’inflazione delle pensioni per il 2024 è stato fissato al 5,4%, in linea con i dati forniti dall'Istat.

Da gennaio aumenti fino a 130 euro

Da gennaio pensioni un po' più pesanti, anche se non allo stesso modo per tutti. Il governo ha fissato per il prossimo anno l’adeguamento all’inflazione al 5,4%. Ma in forza del meccanismo a fasce che garantisce la perequazione piena solo agli assegni fino a circa 2.200 euro, gli aumenti saranno diversificati, fino ad un massimo di 130 euro nelle fasce in cui si concentra la maggior parte dei pensionati.

Adeguamento al 100% solo per le pensioni fino a 4 volte il minimo

Il nuovo schema introdotto lo scorso anno per indicizzare le pensioni garantisce l’adeguamento al 100% solo per le pensioni fino a 4 volte il minimo (il minimo è fissato per il 2023 al 563,74 euro, ma cui va aggiunto lo 0,8% di differenza tra l’inflazione recuperata quest’anno, 7,3%, e quella effettiva registrata nel 2022, 8,1%): per le altre l'adeguamento sarà solo parziale (dall’85% fino al 22% delle pensioni più ricche). La percentuale si riduce così al 4,59% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (2.200-2.800 euro), per incrementi fino a 130 euro; fino a ridursi all’1,18% per gli assegni più ricchi, quelli sopra i 5.600 euro, con aumenti a partire da 67 euro.

Adeguamenti Speciali e Minimi

Le pensioni con importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS avranno incrementi aggiuntivi:

Per il 2023: +1,5% (over 75 riceveranno +6,4%)

Per il 2024: Incremento basato sull'adeguamento dell'inflazione al 5,4%

Rivalutazione Contributi Lavoratori 2024

I lavoratori dipendenti vedranno un aumento dei contributi previdenziali dal primo gennaio 2024, basato sull'indicizzazione dell’8,1%.

Conclusioni

L'adeguamento delle pensioni per il 2024, fissato al 5,4%, mira a contrastare l'inflazione e a garantire il mantenimento del potere d'acquisto delle pensioni. Con l'anticipo degli aumenti a dicembre 2023, i pensionati beneficeranno di un incremento significativo dei loro assegni, con ricadute positive sull'economia nel suo complesso.