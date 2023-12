Quando arriva la tredicesima mensilità 2023? Scopri cos’è e quando viene pagata.

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva corrisposta alla fine di ogni anno ai lavoratori dipendenti con CCNL e ai pensionati. Originariamente era un'elargizione volontaria, diventata obbligatoria con il CCNL del 1937 per gli impiegati del settore industriale, e poi estesa agli operai e alle altre categorie con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1070/1960.

Quando arriva la tredicesima

Quando pagano la tredicesima? La tredicesima viene generalmente erogata in dicembre, spesso come busta paga aggiuntiva. Può essere corrisposta a rate durante l'anno, con la dodicesima parte maturata ricevuta in dicembre. Per i pensionati, il pagamento avviene solitamente il primo dicembre, mentre i lavoratori dipendenti la ricevono generalmente entro il giorno di Natale. Nel settore pubblico, la legge prevede il pagamento entro i primi 15 giorni di dicembre, mentre nel privato non ci sono scadenze precise, ma la mensilità aggiuntiva deve essere versata prima del 24 dicembre.

Come si matura la tredicesima?

La tredicesima matura durante l'anno lavorativo e viene corrisposta proporzionalmente ai mesi lavorati. È inclusa anche durante alcuni periodi di assenza retribuita, come ferie, malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione. Non matura sul lavoro straordinario, in aspettativa, o per indennità di ferie non godute. Nei contratti part-time, la tredicesima matura in proporzione all’orario lavorativo.

Come si calcola la tredicesima

L'importo della tredicesima non corrisponde allo stipendio mensile perché viene tassata diversamente, con deduzione di contributi previdenziali e fiscali. La formula standard di calcolo moltiplica la retribuzione lorda mensile per i mesi lavorati, dividendo il risultato per 12. Per i lavoratori domestici, l'INPS offre un servizio di calcolo online.