Maggiorazione Assegno unico e universale: le istruzioni dell'Inps aggiornate a dicembre 2023

La norma prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisitiLa maggiorazione spetta:

- per ciascun figlio successivo al secondo; per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;

- per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro

- per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;

- per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;

- per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;

- per i nuclei familiari con quattro o più figli;

- per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito nel corso del 2021 l'Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.

- nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa di detta maggiorazione.