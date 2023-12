Contributo all'editoria, la Fieg: “Si mantengano inalterate le risorse per il 2024”

Il Consiglio generale della Federazione italiana editori giornali, riunitosi oggi, "considerato il permanere della grave crisi del settore, rinnova l'appello al governo, al Parlamento e alle forze politiche per mantenere inalterate, rispetto allo scorso anno, le risorse destinate all’editoria nella legge di Bilancio 2024». «La prevista rilevante riduzione dell’importo complessivo delle risorse per il contrasto alla crisi e per sostenere il passaggio al digitale mette a rischio il settore e, con esso, lo stesso pluralismo dell’informazione e la libertà di stampa», si legge in una nota della Federazione.