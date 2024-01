Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico: quali sono gli importi previsti e come fare richiesta

Assegno unico e universale 2024 per i figli: quali sono gli importi previsti e come fare domanda.

L'Assegno Unico e Universale rappresenta una fondamentale misura di sostegno al reddito per le famiglie italiane, introdotta nel 2021, e destinata ai figli a carico fino al compimento dei 21 anni. Questo contributo, garantito a tutte le famiglie indipendentemente dalla situazione economica, cambia importo in base a diversi fattori come la condizione economica misurata dall'ISEE, l'età e il numero di figli, e la presenza di disabilità. È definito unico per la sua natura di semplificare e potenziare gli interventi di sostegno alla genitorialità e alla natalità, e universale perché garantito a tutti in misura minima.

Aggiornamenti per il 2024

Novità e Adeguamenti Economici

In vista del 2024, l'Assegno Unico vedrà un possibile aumento a seguito della rivalutazione dell'inflazione. Il decreto legislativo 230 del 2021 prevede che gli importi siano aggiornati annualmente in base al costo della vita. Gli aumenti passati, come l'8.1% del 2023, preludono a un possibile incremento simile per il 2024, attualmente ipotizzato al +5,4% in linea con la perequazione delle pensioni. Le famiglie possono aspettarsi un incremento che porterà l'importo minimo e massimo per figlio a circa 57,20 euro e 199,40 euro rispettivamente, con una revisione ufficiale dei tassi prevista a gennaio del prossimo anno.