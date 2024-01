Carta acquisti "dedicata a te", prorogati i termini per l’attivazione della social card: ecco la nuova scadenza

Carta acquisti "dedicata a te", prorogati i termini per l’attivazione della social card: scopri la nuova scadenza

Prorogati i termini per l’attivazione della Carta "dedicata a te". Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, hanno potuto attivare la card e disporre, dal 15 dicembre scorso, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante».

Lo annuncia il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione del decreto Masaf-Mimit-Mef che potenzia lo strumento con un aumento di risorse di 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.

«La card è stata uno straordinario successo e l’efficacia della misura è dimostrata dai numeri: il 91% delle famiglie beneficiarie, con un ISEE inferiore a 15mila euro, individuate dall’Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità», aggiunge il Ministro Lollobrigida. "Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il Governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024», continua il Ministro dell’Agricoltura.