I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 GUIDA

I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) riceveranno automaticamente l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024, semplificando così il processo per i percettori di tali sostegni. A partire da marzo 2024, però, ci sarà una modifica significativa: i percettori dovranno presentare una domanda specifica per continuare a ricevere la prestazione. Questo cambiamento richiede un'attenzione particolare da parte dei beneficiari per garantire la continuità dell'assistenza finanziaria. Inoltre, l'INPS ha stabilito una scadenza importante per la presentazione delle domande: entro il 30 giugno 2024. Le domande presentate entro questa data saranno eleggibili per ricevere gli arretrati a partire da marzo 2024. Questo offre un periodo di grazia per chi non dovesse riuscire a presentare la domanda immediatamente a marzo, pur garantendo il recupero dei fondi non percepiti.

L'Assegno Unico e Universale (AUU): Sostegno alle Famiglie Italiane L'Assegno Unico e Universale (AUU) rappresenta una misura di sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane, introdotta dal 1° marzo 2022 grazie al Decreto legislativo 230/2021 e alle sue successive modifiche. Questa iniziativa si rivolge a ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età, e senza limiti di età per i figli disabili, a patto che siano rispettate determinate condizioni. Caratteristiche Uniche dell'AUU L'AUU si distingue per essere unico e universale: unico, in quanto mira a semplificare e potenziare gli interventi a sostegno della genitorialità e della natalità; universale, in quanto è garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dal valore dell'ISEE. Calcolo dell'Importo e Informazioni Utili L'importo dell'AUU varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, determinata dall'ISEE valido al momento della domanda, e tenendo conto di fattori come l'età e il numero di figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità. Per maggiori dettagli, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale.