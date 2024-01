Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti necessari

Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti.

Il Superbonus, un'iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta vedendo una graduale decrescita. Iniziando dal 2024, la detrazione scenderà al 70%, per poi ridursi ulteriormente al 65% nel 2025. Questa riduzione segna potenzialmente la fine di un periodo di generose agevolazioni fiscali, a meno che il Parlamento o il governo non decidano di intervenire con proroghe o misure protettive, in particolare per i lavori in ambito condominiale.

L'accordo recente porta misure di sostegno per chi ha redditi bassi e introduce una sanatoria per evitare restituzioni in caso di lavori non completati entro la scadenza prevista. Questo aiuto è particolarmente mirato a sostenere coloro che, a causa di varie difficoltà, non riescono a finalizzare i lavori entro il termine del 31 dicembre, garantendo quindi una certa flessibilità e continuità nelle agevolazioni edilizie, pur nella riduzione prevista per il 2024.