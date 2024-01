Bonus gite scolastiche 2024: ecco cos'è, quali sono i requisiti e come si fa domanda GUIDA

Con la direttiva n. 6/2023, così come integrata dalla Direttiva 26/2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato, per l'anno scolastico 2023/2024, 50 milioni di euro per consentire alle scuole di coinvolgere il numero più ampio possibile di studentesse e studenti in viaggi di istruzione e visite didattiche. La misura è rivolta alle istituzioni scolastiche e educative statali secondarie di secondo grado. Tali risorse saranno ripartite fra le istituzioni scolastiche beneficiarie sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che terranno conto dell'indicatore ISEE delle famiglie.

Il periodo per presentare la domanda va dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024. Se sei genitore o esercente la responsabilità genitoriale di studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado, potrai inviare la domanda dalla tua area personale di Unica. Se hai più figli, potrai inviare la domanda per ognuno di loro. È necessario avere un’attestazione ISEE valida, ottenuta completando la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul portale INPS.