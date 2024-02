Inps, arrivano le regole per il bonus mamme 2024: le agevolazioni riconosciute da gennaio

Inps, arrivano le regole per il bonus mamme 2024: le agevolazione riconosciute da gennaio.

Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. Lo chiarisce l’Inps in una circolare appena pubblicata sulla misura contenuta nella legge di Bilancio che prevede l’esonero della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici (9,19% della retribuzione) fino a un massimo di 3mila euro su base annua che hanno almeno tre figli fino al 18mo anno dell’ultimo figlio.

In via sperimentale per il 2024 l’agevolazione è estesa alle mamme di almeno due figli fino al compimento del decimo anno dell’ultimo figlio. Vale per le dipendenti del settore pubblico e privato e anche per quelle del settore agricolo mentre sono escluse le lavoratrici domestiche.