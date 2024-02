Proroga per tutto il 2024 dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché del credito di imposta Iva e dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui per l’acquisto della prima casa per i giovani under36 con Isee sotto i 40mila euro annui.

Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe depositato nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera.