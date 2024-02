Assegno unico, aumento del 5,4% nel 2024: il conguaglio è previsto a febbraio.

Gli importi dell’assegno unico e universale per i figli a carico spettanti per l’annualità 2024 e le soglie Isee saliranno nel 2024 del 5,4%. Lo precisa l’Inps in un messaggio nel quale ricorda che si tratta dell’adeguamento annuale alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato Istat sull'indice di adeguamento del 5,4% il pagamento dell’Assegno unico per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023. " A partire dal mese di febbraio 2024 - spiega l’Inps - l'Assegno unico viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori; inoltre, la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024".