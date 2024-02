Bonus colonnine elettriche domestiche 2024, al via le domande dal 15 febbraio: scopri come funziona

Il bonus colonnine elettriche domestiche rappresenta una grande opportunità per chi desidera installare infrastrutture per la ricarica di veicoli a energia elettrica. A partire dalle 12 del 15 febbraio 2024, sarà possibile presentare le domande per accedere a un contributo che copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di tali infrastrutture, inclusi colonnine o wall box. La misura, che rimarrà aperta fino al 14 marzo 2024, è rivolta a coloro che hanno effettuato l'installazione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Chi può beneficiare del bonus

Sono ammessi a presentare domanda tutti i soggetti che hanno realizzato l'installazione dell'infrastruttura di ricarica entro il periodo indicato. Il sistema di accesso alla piattaforma prevede l'utilizzo dello SPID, della CIE o della CNS, facilitando così il processo di candidatura attraverso una procedura guidata online.

Dettagli sul contributo

Il bonus prevede un rimborso fino a 1.500 euro per gli utenti privati e può arrivare fino a 8.000 euro per installazioni effettuate nelle parti comuni di edifici condominiali. Importante sottolineare che ogni beneficiario ha diritto a presentare una sola domanda.