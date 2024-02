Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro, ecco i requisiti e come presentare la richiesta

Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro, ecco i requisiti e come presentare la domanda.

L'Inps comunica che fino al 31 marzo è possibile presentare la domanda per ottenere il “Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi.”

La misura, volta a garantire un contributo ai genitori separati in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), è legata alla riduzione del reddito in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID 19.

A chi spetta il Bonus per genitori separati: i requisiti

In particolare, il bonus spetta ai genitori separati con un reddito non superiore ad euro 8.174, che nel periodo di emergenza COVID-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, si siano visti ridurre in parte o in tutto l’assegno di mantenimento a causa della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’altro genitore tenuto al mantenimento intervenuta a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni. Il bonus spetta anche qualora il genitore tenuto al mantenimento abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.