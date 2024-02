Carta acquisti 2024 da 80 euro: ecco come funziona, i requisiti necessari e come ottenere la card

La domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze .

Con il 2024 si rinnova il programma Carta acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas .

Carta acquisti 2024 da 80 euro: scopri come funziona, i requisiti e come fare domanda.

Anche regioni ed enti locali possono aderire al programma estendendone l’uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti . Le risorse che alimentano il Fondo per la Carta Acquisti sono, come previsto dalla legge, sia pubbliche che private a seguito di donazioni. L’importo erogato dal 2008 fino a novembre 2023 è di oltre 2 miliardi. Ne hanno beneficiato, con almeno un accredito per anno, circa 5,6 milioni di cittadini, di cui 2 milioni di anziani (età pari o superiore ai 65 anni) e quasi 3,6 milioni di genitori con bambini sotto i 3 anni.

Con il 2024 si rinnova il programma Carta Acquisti dedicato ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni che, se rientrano nei criteri Isee previsti per le diverse categorie, potranno ricevere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Lo annuncia il Mef in una nota precisando che la domanda per la Carta Acquisti, completamente gratuita per gli aventi diritto, potrà essere presentata negli Uffici Postali compilando i moduli pubblicati sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze. I beneficiari che hanno ottenuto la carta elettronica negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, si legge ancora in una nota del ministero, potranno usufruire del contributo senza bisogno di presentare una nuova richiesta.

Aggiornamenti Normativi e Limiti Isee per il 2024

Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddito e l’indicatore Isee che regolano l’accesso al contributo statale, per il 2024, sono perequati al tasso di inflazione Istat.

In particolare, a partire dall’1 gennaio 2024, il limite massimo del valore dell’indicatore Isee e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti sono rispettivamente così determinati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di 3 anni, valore massimo dell’indicatore Isee pari a euro 8.052,75; per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore Isee pari a 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 8.052,75 euro; per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore Isee pari a 8.052,75 euro e importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a 10.737,00 euro.

Alla luce di queste indicazioni, a partire dall’1 gennaio 2024, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti Isee e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili, oltre che presso gli Uffici postali, anche nei siti internet di Inps, Poste Italiane, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.