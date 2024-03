Bonus computer da 300 euro: ecco i requisiti e come richiedere l'incentivo

Il governo italiano ha lanciato una nuova iniziativa per promuovere l'accesso alla tecnologia e ridurre il divario digitale. Si tratta del Bonus Computer, un incentivo di 300 euro destinato agli studenti, che mira a colmare le disuguaglianze economiche e a incrementare il livello di digitalizzazione della popolazione.

Dettagli del Bonus

Il Bonus Computer offre uno sconto immediato di 300 euro sull'acquisto di computer portatili o desktop, sia nuovi che usati o ricondizionati, senza restrizioni sul sistema operativo. Tuttavia, è importante notare che non è possibile utilizzare questo bonus per l'acquisto di accessori come scanner o stampanti. Questa agevolazione può essere richiesta una sola volta, pertanto coloro che ne hanno già beneficiato in passato non potranno farlo nuovamente nel 2024.

Chi può beneficiare del bonus

Il bonus è riservato agli studenti di scuola superiore e universitari il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore ai 20.000 euro annui. Questo requisito mira a supportare coloro che potrebbero avere maggiori difficoltà nell'accesso alle tecnologie necessarie per lo studio e la formazione.