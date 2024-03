Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, ecco a chi spetta l'ex bonus Renzi

Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi.

Il trattamento integrativo, noto come bonus 100 euro in busta paga o ex bonus Renzi, è stato confermato per il 2024. I limiti di reddito per accedervi rimangono invariati, nonostante le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024 alla modalità di calcolo delle detrazioni.

Impatto sui lavoratori dipendenti e pensionati

La manovra introduce l’unificazione dei primi due scaglioni di reddito ai fini Irpef e l’equiparazione delle detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati. Di conseguenza, le detrazioni da lavoro per i dipendenti aumentano da 1.880 euro a 1.955 euro, allineandosi a quelle previste per i pensionati.

Nuove regole di calcolo e effetto sulla no tax area

I lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 15.000 euro, che ricevono il trattamento integrativo pieno, continueranno a beneficiare del bonus 100 euro, per un totale di 1.200 euro annui, a condizione che l’imposta lorda sia maggiore delle detrazioni spettanti, dalle quali va sottratto un importo di 75 euro.