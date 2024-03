Carta acquisti "Dedicata a te": la social card anti rincari. Scopri come funziona e i requisiti necessari

Carta acquisti "Dedicata a te": la social card anti rincari. Scopri come funziona e i requisiti richiesti.

In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024, sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “Dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.