Dl Superbonus, passa il testo: FI si astiene, sponda di Italia Viva. Sugar tax dall'1 luglio 2025

Giornata di tensione nella maggioranza in Senato per il voto in Commissione Finanze degli emendamenti al Dl Superbonus. Alla fine il testo proposto dal governo per spalmare i crediti in 10 anni è passato ma con il voto di Italia Viva, l’astensione del senatore delle Autonomie Pietro Patton e soprattutto di Forza Italia. Gli azzurri non hanno gradito la bocciatura dei loro subemendamenti che chiedevano non ci fosse retroattività nel provvedimento presentato dal Mef per spalmare i crediti del superbonus.

Il risultato della votazione ha reso così non influente la mossa tentata nel pomeriggio da FdI, che visti i numeri della maggioranza a rischio ha proposto di ampliare da 19 a 20 i senatori in Commissione Finanze con l’aggiunta di Salvatore Sallemi dalla Commissione Giustizia. Una mossa, consentita dal regolamento, che però ha mandato su tutte le furie le opposizioni con Pd ed M5S che parlano di «forzatura» da parte della maggioranza.