Allarme Abi sul Superbonus, Patuelli: "Famiglie e imprese a rischio default"

La nuova stretta sul Superbonus mette a rischio famiglie e imprese, che potrebbero finire in default. A lanciare l'allarme, nel giorno in cui la Camera incassa la fiducia al decreto (178 sì, 102 no, 4 astenuti con la nuova stretta, è l'Abi, che già nei giorni scorsi aveva messo nel mirino il provvedimento evidenziando gli effetti negativi legati alla retroattività dei correttivi introdotti dal governo.

Essendo stato ridotto l'ambito di compensazione, le banche "dovranno assolutamente fermarsi" nel comprare i crediti del Superbonus e, "se costretti, i maggiori acquirenti dei crediti si fermano, bisogna trovare delle forme diverse per animare il mercato, perché altrimenti imprese, condomini e famiglie si possono trovare inguaiati, in situazioni che li portano in default", mette in chiaro il presidente dell'associazione bancaria Antonio Patuelli. Che però guarda già avanti per trovare una via d'uscita che sblocchi la situazione.

"Non c'è alcun interesse che ci siano dei settori dell'economia che vadano in default in seguito di questo Superbonus", dice Patuelli, che suggerisce "l'invenzione di un veicolo" in grado di coinvolgere risorse pubbliche e private fuori dal bilancio dello Stato e che "diventi acquirente dei crediti". L'auspicio dell'associazione bancaria è che ci possa essere una "riflessione" dopo le elezioni e dopo il rinnovo dei vertici di Cdp.