L'inflazione fa volare i prezzi della carta igienica: aumenti del 44%. Tre milioni di alberi nel wc

Rotoli e rotoloni sempre più cari. Ma anche sempre più piccoli, altro che 4 veli. E un costo ambientale altissimo: 3 milioni di alberi sacrificati. Anche la carta igienica incappa, come tutti i prodotti ad alto consumo, nell’inflazione galoppante spinta anche in questo caso dalla scarsità di materie prime dovute alle crisi geopolitiche e dal caro-energia per la produzione ed il trasporto. Così dai calcoli dei consumatori sui dati del Mimit si scopre che questo bene primario ha subito un rincaro a due cifre negli ultimi 3 anni: in media +44%. Il Centro di ricerca sui consumi (Crc) spiega che una confezione da 4 rotoli costava in media in Italia 1,74 euro nel 2021, mentre oggi, per la stessa confezione, si spendono mediamente 2,51 euro, con un aumento esattamente del +44,2%. Ma basta farsi un giro al supermercato per scoprire che le marche più note viaggiano ormai abbondantemente sopra i 4 euro.

Chi spende di più? Ma chi spende di più? È Bolzano la città dove la carta igienica costa di più, 3,40 il pacco da 4 rotoli, seguita da Grosseto (3,15 euro), Udine (3,06 euro) e Trento (3,03). - dice Crc - Sull'altro versante della classifica Siracusa, con un prezzo medio di 1,77 euro, è la provincia più economica d’Italia, seguita da Bari (1,81 euro) e Mantova (1,87 euro). Andamento dei listini Se si analizza l’andamento dei listini al dettaglio tra il 2021 e il 2024, emerge come i rincari più pesanti si registrino a Grosseto e Ferrara, con una variazione dei prezzi che supera il +89%, +85% a Bolzano, Udine e Livorno. Le province dove la carta igienica è rincarata di meno nel triennio sono Messina (+14,5%), Bari (+15,3%) e Vercelli (+17,3%). «Si stima che il mercato della carta igienica valga in Italia circa 1,2 miliardi di euro all’anno. - afferma il presidente del comitato scientifico Crc, Furio Truzzi - Un bene talmente indispensabile che, come si ricorderà, durante la pandemia fu uno dei primi a sparire dagli scaffali dei supermercati. A pesare sui rincari dei prezzi ci sono più fattori: in primis la crisi delle materie prime, con la guerra in Ucraina che ha portato ad un crollo delle importazioni di legno dalla Russia da cui si ottiene la cellulosa indispensabile per produrre la carta igienica, e il conseguente rialzo delle quotazioni internazionali della fibra corta, salite a gennaio del 68% rispetto ai livelli pre-rincari. Ci sono poi i maggiori costi di produzione determinati dal caro-energia».