Al via il progetto di Aerolinee Siciliane, una nuova compagnia aerea per agevolare la mobilità: Previsti sconti del 15% sui biglietti

Una compagnia aerea tutta siciliana. Non è un sogno ma un progetto con basi concrete. Gli obiettivi sono ambiziosi: restituire ai siciliani il diritto alla mobilità a prezzi contenuti e offrire le condizioni per creare nell’isola ricchezza e occupazione producendo reddito e sviluppo nel turismo, nelle attività industriali, logistiche e commerciali. Si chiama Aerolinee Siciliane ed è un progetto che parte dal basso. La formula studiata è quella dell’azionariato diffuso perché la compagnia vuole volare con le ali sia del business che della responsabilità sociale. La società agirà lungo tre linee strategiche operando nel trasporto aereo di passeggeri e merci, nella manutenzione degli aeromobili, nella gestione dei servizi aeroportuali. L’iniziativa nasce da un’esigenza e da un’opportunità. L’esigenza è il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani oggi costretti a pagare a compagnie straniere cifre fuori mercato (in certi periodi dell’anno il Roma-San Paolo o il Roma-New York costano anche più del Roma-Palermo o del Roma-Catania) per salire a bordo di un aereo. L’opportunità è il traffico aereo in crescita dell’11-12% l’anno. Oggi gli aeroporti siciliani hanno un traffico di 20-21 milioni di passeggeri che, secondo stime delle società di controllo e gestione degli aeroporti, nel 2035 può raggiungere quota 100 milioni. Cifre non esagerate se si pensa che le Isole Baleari già oggi movimentano 90 milioni di passeggeri l’anno.

Partendo da questi ragionamenti è stato prodotto un rigoroso business-plan che come modello ricalca quello di precedenti esperienze (Windjet) aggiornandolo alle attuali condizioni di mercato. Se con WindJet viaggiavano 35 milioni di passeggeri, si può comprendere che lo spazio per entrare in questo mercato esiste. Il progetto è stato presentato a Ragusa, prima tappa di una road map che toccherà tutte le realtà siciliane. Il presidente del consiglio di sorveglianza Leonardo Licitra, il componente del consiglio di gestione Claudio Melchiorre, l’azionista Roberto Sica hanno illustrato i punti di forza di una iniziativa che si pone tempi e scadenze precise. Entro settembre si punta a chiudere l’azionariato diffuso (l’obiettivo è raggiungere duemila soci e già in partenza ci sono 170 quote sottoscritte), per poi iniziare a volare nel 2025. Dapprima con due aerei, che diventeranno dieci (nove operativi e uno a terra per la rotazione richiesta dalle manutenzioni) entro 30 mesi. Si tratta di Airbus A319, A320 e A321. Si può diventare soci acquistando una quota di 2000 euro (socio individuale), 10mila euro (socio impresa), 400 euro (sottoscrittori frazionari).