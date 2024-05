Fisco: rush finale per la rottamazione quater, venerdì la scadenza

Rush finale per la rottamazione-quater. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della definizione agevolata delle cartelle. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate Riscossione spiegando che per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, già inviata dall’Agenzia e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La scadenza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto legge 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge 100/2023), che devono effettuare il versamento della terza rata, in base allo specifico calendario definito per le zone interessate. Per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Pertanto, il pagamento della rata in scadenza il 31 maggio sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno 2024.