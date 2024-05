Precompilata, ecco tutte le agevolazioni della dichiarazione dei redditi 2024. La guida dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web la guida aggiornata "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024", un documento completo che riassume le normative e le prassi vigenti in materia di ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali, e detrazioni pluriennali per spese in campo edilizio. La guida è il risultato di un intenso lavoro collaborativo con la Consulta nazionale dei CAF e si prefigge di chiarire e semplificare l'accesso alle agevolazioni fiscali. Cosa troverai nella guida La guida, facilmente consultabile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, è suddivisa in vari capitoli focalizzati su specifiche aree di interesse, quali: Spese sanitarie e di istruzione

e di Erogazioni liberali

Spese per interventi di ristrutturazione edilizia

Ogni capitolo delinea dettagliatamente anche i requisiti relativi alla produzione e conservazione dei documenti da parte dei contribuenti e dei professionisti coinvolti. I temi principali includono: Visto di conformità , redditi e ritenute

, e Deduzioni e detrazioni

e Crediti d'imposta

Detrazioni pluriennali legate al recupero del patrimonio edilizio, come il Sisma bonus e il Superbonus Obiettivi e utilità della guida L'obiettivo della guida è rafforzare la compliance fiscale e promuovere la trasparenza e la collaborazione tra i contribuenti e le autorità fiscali, in linea con lo Statuto dei diritti del contribuente. La guida serve come riferimento tanto per gli operatori dei CAF quanto per i professionisti, assicurando un'applicazione omogenea delle normative su scala nazionale.