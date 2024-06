Instagram e le "pratiche scorrette" nella raccolta dati: l'Antitrust multa Meta per 3,5 milioni di euro

L’Antitrust ha irrogato una sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche commerciali scorrette. Lo fa sapere l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato spiegando che «nel processo di registrazione ad Instagram gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei propri dati per fini commerciali». Inoltre, prosegue, «in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni».

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si legge in una nota, ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram. L’Autorità ha accertato che Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato con immediatezza gli utenti iscritti ad Instagram via web dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali».