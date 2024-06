Bonus Asilo Nido 2024: ecco scadenze e requisiti per ottenere il contributo

Bonus Nido 2024: ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo.

È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024, il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati o per l'assistenza domiciliare.

C'è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il bonus, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE del richiedente e al numero di figli.

Novità per il 2024

L'edizione 2024 del Bonus Nido presenta alcune novità:

Maggiorazione per famiglie con due figli: fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni.

fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni. ISEE fino a 40.000 euro: importo base del bonus esteso a più famiglie.

Come richiedere il bonus

La domanda per il Bonus Nido 2024 può essere presentata online sul sito web dell'INPS, oppure tramite Contact Center INPS al numero 803.164 (da telefono fisso) o 06164164 (da cellulare).