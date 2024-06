Bonus Ristrutturazioni 2024: scopri dettagli, scadenze e consigli per ottenere la detrazione del 50%

Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni fiscali più popolari in Italia, che permette di recuperare il 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Oltre al Bonus Ristrutturazioni, è possibile usufruire del Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni). La detrazione massima è di 8.000 euro per l'anno 2024.

Come Ottenere la Detrazione:

Per ottenere la detrazione del Bonus Ristrutturazioni, è necessario:

Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale parlante, indicando la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del fornitore.

Trasmettere all'Enea la scheda descrittiva degli interventi realizzati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Presentare la dichiarazione dei redditi, indicando le spese sostenute e la detrazione spettante.

Consigli:

Prima di iniziare i lavori, è consigliabile consultare un tecnico abilitato per verificare la conformità degli interventi alle normative vigenti.

È importante conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, come fatture, ricevute e bonifici.

Per avere maggiori informazioni e assistenza, è possibile consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un commercialista.

Conclusioni: