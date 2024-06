Aumenti pensioni giugno 2024, ecco a quanto ammontano e quando è previsto il pagamento

Ci sono diverse novità attese nei cedolini delle pensioni di giugno, tra cui il ricalcolo dell’importo erogato tra marzo e aprile scorsi, che includerà gli aumenti previsti dalla riforma Irpef 2024 . Tuttavia, non tutti riceveranno un incremento. Chi è in attesa di un arretrato vedrà il proprio cedolino aumentare a partire da giugno, mentre coloro che li hanno già ricevuti, non avranno ulteriori aumenti.

Quando arrivano i pagamenti

Il 2 giugno è festivo, quindi nessun pagamento sarà effettuato in quel giorno. Dal 1º giugno sarà possibile prelevare la pensione presso gli sportelli postali. Chi invece la ritira in banca potrà percepire l’importo a partire da lunedì 3 giugno 2024.

Come visualizzare gli importi di giugno

Si possono vedere gli importi attraverso il modello ObisM. Secondo una nota dell'Istituto, si tratta del servizio online disponibile per i pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1 confluita all’INPS dal 1° luglio 2022, che sono beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il modello ObisM è accessibile anche tramite il Fascicolo previdenziale del cittadino, sul sito istituzionale, utilizzando le credenziali SPID, CIE 3.0, CNS, PIN dispositivo (per residenti all’estero) o eIDAS.

Il certificato di pensione non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che non sono rivalutate annualmente e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata: APE sociale, assegni straordinari e isopensioni. Il certificato è aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato, anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno, e viene pubblicato annualmente tenendo conto della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali.