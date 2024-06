Arriva il maxi-sconto del 120% a chi assume a tempo indeterminato

Arriva la maxi-deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato. E' stato pubblicato il decreto attuativo del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero del Lavoro, che - in attuazione della riforma dell’Irpef - prevede per quest’anno una maggiorazione (pari al 120%) del costo del lavoro ammesso in deduzione nel caso di incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

E’ prevista un’ulteriore maggiorazione (al 130%) se si assumono lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra cui persone con disabilità, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione.