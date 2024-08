Quando pagano l'Assegno unico ad agosto 2024? Consulta le date del calendario Inps

Come di consueto, il pagamento della prima rata della prestazione avverrà nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di Assegno unico. Nella stessa data sarà accreditato l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’Assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Con il messaggio 20 giugno 2024, n. 2303 l’Istituto comunica che, nel servizio online di presentazione della domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, sono disponibili nuove funzionalità per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili.

In caso di presentazione di una nuova domanda di Assegno unico da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto.

Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, selezionando la voce “Modifica” e successivamente “Scheda”.