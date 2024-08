Rc auto quanto mi costi! Tariffa sempre più cara: a giugno 403 euro

Deciso rialzo a giugno del prezzo medio dell’Rc auto. Il costo dell’assicurazione per un’automobile è in media di 403 euro, con un rincaro del 6,2% in termini nominali e del 5,4% in termini reali su base annua. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Ivass, che hanno suscitato forti reazioni da parte delle associazioni di consumatori.

Di «rialzo ingiustificato e immotivato» parla l’Unione nazionale consumatori, definendola una «batosta» che «non si aveva dal giugno del 2019, quando era pari a 406 euro».

Anche il Codacons rileva che «le tariffe Rc auto continuano a salire in modo del tutto ingiustificato» e che si avrà «una stangata complessiva da +1,65 miliardi di euro in capo agli automobilisti italiani».

Secondo il Codacons, gli aumenti «non appaiono giustificati dall’aumento della incidentalità in Italia e cozzano con la situazione economica delle compagnie di assicurazioni per le quali la dotazione patrimoniale si è consolidata, la redditività è migliorata e la liquidità è divenuta più distesa, secondo i dati diffusi poche settimane fa dalla stessa Ivass».

Peraltro, i prezzi delle polizze continuano a salire «dalla seconda metà del 2022. In poco più di due anni le tariffe Rc auto hanno subito un rincaro complessivo del 14,1%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 ai 403 attuali, con un aumento di ben 50 euro a polizza».