Nuovi bonus per assumere donne e giovani e al Sud: incentivi per due anni, da 500 a 650 euro al mese

Al via i nuovi bonus giovani, donne e ZES (Zona Economica Speciale) unica per il Mezzogiorno, destinati alle assunzioni a tempo indeterminato fatte a partire da domani, 1 settembre, e fino al 31 dicembre 2025. Sul piatto l'esonero del 100% dei contributi previdenziali per la durata di due anni. Gli incentivi, previsti dal decreto Lavoro-Coesione approvato alla vigilia del primo maggio e poi convertito in legge ad inizio luglio, vanno da 500 a 650 euro al mese.

In particolare, per l’assunzione di giovani under-35, l'importo massimo del bonus è di 500 euro mensili, che sale a 650 euro nel Sud. Inoltre, nelle regioni del Mezzogiorno, il bonus viene riconosciuto anche per gli over-35 disoccupati da almeno 24 mesi. Invece, per l’assunzione di donne, di qualsiasi età, il tetto dello sgravio è sempre di 650 euro mensili, ma il periodo dello stato di disoccupazione per poter rientrare nella misura scende da 24 a 6 mesi per le donne residenti nel Mezzogiorno.