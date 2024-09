Carta Dedicata a te, la nuova social card-bonus da 500 euro al via dal 9 settembre

Da lunedì 9 settembre al via la distribuzione della nuova carta 'Dedicata a Te' del valore di 500 euro a nucleo familiare per alimentari, carburante o abbonamenti tpl. Lo annuncia il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sottolineando che a beneficiarne sono 1.330.000 nuclei familiari, con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. La carta può esser ritirata agli uffici postali dopo aver ricevuto la comunicazione dal Comune di residenza. Sono esclusi i cittadini che usufruiscono di altri contributi pubblici. «Dal Governo Meloni un aiuto concreto», ha detto il ministro Francesco Lollobrigida. Quest’anno all’iniziativa sono destinate maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare. Per i possessori della carta, che abbiano i requisiti anche nel 2024, l’importo di 500 euro si ricaricherà automaticamente.