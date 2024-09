Carta Dedicata a Te, Inps: disponibili le liste definitive dei beneficiari per i Comuni

Comunicazioni ai beneficiari e ritiro delle carte

In conformità all’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale, i Comuni informeranno i beneficiari dell’avvenuta assegnazione del contributo. In caso di nuovi intestatari, i Comuni forniranno indicazioni sulle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Per i beneficiari che hanno già ricevuto la carta l’anno precedente, l’importo spettante sarà accreditato sulla carta già assegnata.

Le carte devono essere ritirate presso gli uffici postali dall’intestatario o da un soggetto terzo delegato. Possono ritirare la carta solo coloro che possiedono i requisiti giuridici di “soggetti delegati” dei beneficiari, come definito dalle normative vigenti.

Requisiti e modalità di ritiro della carta

Per ritirare la carta è necessario presentare il numero identificativo della carta assegnata, indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari. In caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta, è possibile chiedere il rilascio di un duplicato agli uffici postali. In particolare, in caso di furto, smarrimento o distruzione, il richiedente deve presentare la denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e un documento di riconoscimento. In caso di deterioramento o malfunzionamento, è sufficiente esibire la carta difettosa insieme a un documento di riconoscimento.