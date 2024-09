Il piano di SuperMario, tra eurobond e stop ai veti: il rapporto di 400 pagine

Il rapporto Draghi è mastodontico (400 pagine) perché la sfida che l’Unione Europea dovrà affrontare per riformare la propria economia è altrettanto gigantesca. Il documento è diviso in due parti: la sezione A (introduzione generale sulle varie priorità) e la sezione B (le analisi e le proposte capitolo per capitolo). La ricetta Draghi, in sintesi, vuole evitare la «lenta agonia» dell’Europa attraverso misure «subito attuabili» e altre che, di fatto, richiedono un maggiore coraggio politico, andando ad intervenire sulla governance dell’Ue, ad esempio introducendo sempre di più "il voto a maggioranza» in Consiglio, superando così i veti dell’unanimità.

Il documento si divide in 10 aree - Energia, Materie Prime Critiche, Digitalizzazione-Tecnologie Avanzate, Industrie ad alta intensità energetica, Tecnologie pulite, Automotive, Difesa, Spazio, Farmaceutica e Trasporti - analizzate nel loro stato attuale (deficitario) e accompagnate da possibili correzioni; a queste si aggiungono 5 «macro politiche orizzontali» per far sì che l’attuazione avvenga secondo una logica prestabilita, poiché - come ha spiegato l’ex presidente del Consiglio italiano e governatore della Bce - tutto si tiene e non si può fare «una cosa da una parte e un’altra contraria dall’altra».